Алиханов: местные умельцы до сих пор не построили электропаром на Балткосу

Электрический паром, который планировали запустить между Балтийском и Балтийской косой, до сих пор не построен. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на пресс-конференции после доклада об областном бюджете в Заксобрании региона в среду, 22 ноября.



«Ваш покорный слуга выбил четыреста с лишним миллионов рублей у федерации на строительство электропарома. Но, к сожалению для меня и для вас, и для нас для всех, наши местные умельцы до сих пор, так сказать, его не построили в силу разных причин, в том числе того, что они собирались использовать немецкие движки. Сейчас он еще проходит доработку и будет, я надеюсь, в конце концов построен», — сказал Алиханов.

По его словам, судно будет находиться в региональной собственности. «И уж тут мы всю экономику (по перевозкам между Балтийском и Балтийской косой, — прим. „Нового Калининграда“) разложим по-другому», — добавил Алиханов.

Электрический паром между Балтийском и Балтийской косой планировали запустить в 2023 году. «Он проектировался на базе БФУ имени Канта. Там же в филиале проходила разработка проекта. Все это финансируется из федерального бюджета. Где-то уже в 2023 году он уже должен выходить с „Ушаковских верфей“», — сообщал глава администрации Балтийска Сергей Мельников.

По данным областных властей, сейчас между Балтийском и Балткосой курсируют два парома. На субсидирование перевозок в 2024 году в бюджет закладывают 82 млн рублей.