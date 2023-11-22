Центр им. Гамалеи: работы по модификации «Спутника V» замедлились из-за недофинансирования

Работы по модификации обновленной вакцины от COVID-19 «Спутник V» замедлились из-за недостаточного финансирования. Об этом заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн, пишет РБК.

По словам Анатолия Альтштейна, препарат появится в обороте не раньше начала 2024 года, оптимальное время для начала продаж — март следующего года. Он уточнил, что модификация препарата «Спутник V» заключается во внедрении в аденовирусный вектор вакцины вставки вируса, который появился в мире и России в 2023 году.

Напомним, ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что «есть вероятность, что эта вакцина в марте уже будет не очень актуальна или совсем не актуальна».