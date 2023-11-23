Крышу ремонтируемого на Театральной советского дома хотят озеленить

Крышу ремонтируемого на Театральной советского дома хотят озеленить
Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Калининградской области

В доме советской постройки на Театральной, 36-42 планируют создать элементы зеленой крыши. Об этом 22 ноября сообщил руководитель регионального Фонда капремонта Олег Туркин в эфире радио «Балтик Плюс».

«На Театральной мы будем делать элементы зеленой крыши. Первый объект у нас будет в стране в рамках капитального ремонта, где появятся [такие] элементы», — сказал он. Реновацию дома на Театральной, 36-42 должны закончить до 2024 года.

Также Олег Туркин отметил, что Фонд капитального ремонта намерен заниматься вертикальным озеленением домов. «На мой взгляд, вертикальное озеленение, а именно различные зеленые насаждения, которые присутствуют у нас на фасаде — какие-то вьющиеся [растения], кашпо, зеленые крыши, — это очень важно для здорового города и формирования градоэкологического каркаса», — считает руководитель ФКР.

Так, при ремонте дома на проспекте Мира, 23-27, по его словам, удалось сохранить один из плющей, на торце здания высадили новый ряд плющей, а во дворе планируют установить шпалеры для того, чтобы продолжить высадку растений.


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