Между Калининградом и Чкаловском обещают построить велопешеходный тоннель

Между Чкаловском и Калининградом в районе транспортной развязки появится тоннель. Об этом во время прямого эфира «Центра управления регионом» сообщила



министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина. В ходе эфира чиновнице пожаловались, что при строительстве развязки между пятым фортом и Чкаловском «забыли про пешеходов».

Кукушкина пояснила, что на данный момент отторговывается продолжение этой развязки, и строительство как раз будет включать в себя велопешеходный тоннель.

«Он у нас заложен в проектной документации на продолжение развязки Северного обхода, — сообщила Кукушкина. — Этот будет тоннель по аналогии с тем, который соединяет улицу Челнокова и Планерную, с возможность как пешеходного, так и велосипедного перехода».