Между Калининградом и Чкаловском обещают построить велопешеходный тоннель

Между Калининградом и Чкаловском обещают построить велопешеходный тоннель
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

Между Чкаловском и Калининградом в районе транспортной развязки появится тоннель. Об этом во время прямого эфира «Центра управления регионом» сообщила

министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина. В ходе эфира чиновнице пожаловались, что при строительстве развязки между пятым фортом и Чкаловском «забыли про пешеходов».

Кукушкина пояснила, что на данный момент отторговывается продолжение этой развязки, и строительство как раз будет включать в себя велопешеходный тоннель.

«Он у нас заложен в проектной документации на продолжение развязки Северного обхода, — сообщила Кукушкина. — Этот будет тоннель по аналогии с тем, который соединяет улицу Челнокова и Планерную, с возможность как пешеходного, так и велосипедного перехода».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter