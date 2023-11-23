Начало строительства межрайонного медцентра в Советске перенесли на 2026 год

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К строительству межрайонного медико-диагностического центра в Советске планируют приступить в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов во время бюджетного послания в региональном Заксобрании в среду, 22 ноября.

По его словам, строительство запланировано в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Калининградской области». «Средства на разработку ПСД (проектно-сметной документации, — прим. „Нового Калининграда“) в объеме 75 миллионов рублей у нас учтены в 2024 году, а строительство мы планируем начать в 2026 году за счет средств госпрограммы развития Калининградской области», — отметил Алиханов.

Согласно проекту о внесении изменений в госпрограмму, на строительство медцентра в Советске планируют выделить в общей сложности 4,46 млрд рублей. Из федерального бюджета на эти цели предполагается направить 3,56 млрд, из регионального и бюджетов муниципальных образований — 892 млн. Финансирование предусмотрено в 2026-2027 годах.

В документе отмечается, что разработка проектно-сметной документации запланирована в 2023-2024 годах за счет областного бюджета. Заключение экспертизы по ней планируется получить до конца следующего года.

В июне нынешнего года сообщалось, что региональные власти выделили деньги на проект медцентра в Советске. Общая площадь объекта составит 21 500 кв.м. Он должен включать круглосуточный стационар на 250 коек, дневной стационар на 90 коек, поликлинику для взрослых на 360 посещений в смену и детскую поликлинику на 240 посещений в смену. Тогда предполагалось, что предельная стоимость строительства не превысит 3,5 млрд рублей. Изначально медцентр рассчитывали построить к концу 2019 года, впоследствии срок перенесли на 2025 год.

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