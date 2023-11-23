Калининград попал в топ-10 городов РФ по средней площади квартир на рынке жилья

Калининград вошел в топ-10 среди российских городов по средней площади квартир на первичном и вторичном рынке. Об этом свидетельствует аналитика «Яндекс Недвижимости».

Также в городе одни из самых больших по России средние площади квартир во всех категориях жилья. Калининград также попал в топ городов, где за 5 лет увеличилась площадь квартир на первичном рынке и на «вторичке».

По данным аналитиков, по площади «однушек» (42,2 кв.м) и «двушек» (66,3 кв.м)в новостройках Калининград находится на 4 месте по стране. По площади «трешек» — на 7-м.

Площадь квартир на вторичном рынке: «однушки» (37,8 кв.м) — 6 место в России; «двушки» (57,6 кв.м) — 3 место; «трешки» (76,4 кв.м) — 8-е.

Как уточняется в исследовании, с 2018 года площадь однокомнатных квартир в новостройках в городе увеличилась на 3,6 кв.м, или на 9%. Калининградские «двушки» стали больше на 4,3 кв.м, или на 7% за последние 5 лет. А площадь трехкомнатных квартир в городе не изменилась с 2018 года

При этом за последние 5 лет площадь однокомнатных квартир в Калининграде сократилась на 0,3 кв.м или на 1%. Двухкомнатные квартиры стали больше на 2,7 кв.м, или на 55 (самый высокий показатель по России). Двухкомнатная квартира на вторичном рынке Калининграда увеличились на 4 кв.м, или на 6%.