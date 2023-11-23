УМВД: в 2023-м из Калининградской области заставили уехать 575 мигрантов

Из Калининградской области с начала года выдворили 575 мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как уточнили в ведомстве, за 10 месяцев по материалам УМВД судами региона вынесено 638 решений об административном выдворении за пределы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства. Из них самостоятельно покинуть область должны были 484 человека, принудительно — 154. На данный момент самостоятельно территорию РФ покинули 441 человек, принудительно — 134.

В региональный Центр временного содержания иностранных граждан за нарушение режима пребывания было помещено 204 мигранта, подлежащих административному выдворению (187) и депортации (17).