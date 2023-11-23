В акватории калининградского порта обнаружили разлив нефтепродуктов

В акватории калининградского порта обнаружили разлив нефтепродуктов
Фото из Telegram-канала Северо-Западной транспортной прокуратуры
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В акватории морского порта Калининград обнаружили следы разлива нефтепродуктов. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку, сообщили в надзорном ведомстве.

«Прокуратура во взаимодействии с правоохранительными и контролирующими органами устанавливает характер и источник загрязнения водного объекта. При наличии оснований примет меры реагирования», — говорится в сообщении.

На место выезжал помощник Калининградского транспортного прокурора Даниил Мартынов. Проводится в том числе проверка исполнения природоохранного законодательства в связи с обнаружением разлива нефтепродуктов.

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