В мэрии Калининграда сообщили подробности о стоимости мест на муниципальных парковках

В четверг, 23 ноября, на комиссии Горсовета по бюджету и муниципальной собственности обсудили методику расчета платы за пользование парковками, расположенными на автомобильных дорогах местного значения. Подробности о будущей стоимости мест на этих парковках сообщил депутатам первый заместитель главы администрации города Игорь Шлыков.



«Проект решения предусматривает дифференцированный размер платы за пользование парковкой в зависимости от ее заполняемости. Базовая стоимость пользования парковкой — 70 рублей в час, — сообщил Шлыков. — Проектом предусмотрена поминутная тарификация, а также время, в течение которого транспортное средство может находиться на платной парковке без взимания платы. Оно составляет 15 минут с момента въезда на парковку. Также [закладывается] 10 минут с момента оплаты парковочного пространства, чтобы граждане могли выехать с парковки».

Шлыков также рассказал, с какой периодичностью предполагается менять стоимость парковки.

«Для нововведенной в эксплуатацию парковки изменение размера платы возможно не ранее, чем через один квартал со дня установления платы, — добавил чиновник. — Последующие изменения осуществляются не чаще одного раза в шесть месяцев».

Продолжая тему дифференцированного размера платы, Шлыков пояснил, что стоимость парковки за час может варьироваться от 50 до 100 рублей (при этом 100 рублей — это предельный показатель, установленный постановлением правительства Калининградской области).

Что касается парковок, расположенных рядом с МФЦ или поликлиниками, то с учреждениями, по словам Шлыкова, предполагается подписывать специальные соглашения о бесплатном пользовании.

Проект депутаты предложили доработать и провести также через комиссию по городскому хозяйству. Кроме того, депутат Олег Петросов попросил предусмотреть освобождение от оплаты или применить понижающий коэффициент к электромобилям, которые будут осуществлять на парковках зарядку аккумулятора.

Напомним, что о разработке методики расчета стоимости платных парковок в мэрии сообщали еще в начале осени. Тогда же ее вынесли на общественное обсуждение.