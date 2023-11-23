Стоимость реконструкции Советского проспекта выросла до 2,2 млрд рублей

Реконструкция Советского проспекта на участке от улицы Маршала Борзова до улицы Габайдулина подорожала до 2,2 млрд рублей. Сметная стоимость строительства указана в постановлении, опубликованном на сайте администрации Калининграда. В октябре сити-менеджер Елена Дятлова сообщала, что реконструкция оценивается в 1,8 млрд рублей.



На проектно-изыскательские работы из общей суммы планируется выделить 15,7 млн рублей. Подготовительные мероприятия предполагается начать в январе 2024 года, строительно-монтажные — в феврале 2025-го. Ввод в эксплуатацию участка протяженностью 2,82 км запланирован в 2027 году.

В октябре проект реконструкции участка Советского проспекта от улицы Маршала Борзова до улицы Габайдулина прошел государственную экспертизу. Работы выполняла компания «Проинжиниринг».