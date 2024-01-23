Маслов сравнил восстановление Королевского замка с «построением киборга»

Восстановить в Калининграде в Королевский замок не позволяют научный подход и современное законодательство. Об этом заявил глава областной службы охраны памятников Евгений Маслов, отвечая на вопрос подписчика на странице губернатора Антона Алиханова. Он сравнил возведение такого объекта с «построением киборга».



«Научный подход, принципы Венецианской хартии, современное российское законодательство не позволяют реализовать предложение по частичному или полному восстановлению замка. Построение такого вот „киборга“ по сути будет означать уничтожение подлинных конструкций и оригинальных материалов, что сегодня сокрыты и правильно законсервированы под землей. Предлагаю ограничиваться рассматриванием старых фото», — написал Маслов.

Ранее губернатор Антон Алиханов, говоря об освоении территории у Дома Советов, заявил, что его «не интересует новодельный замок» в центре Калининграда. Он также высказал мнение, что в регионе «есть что сохранять» из оставшихся объектов культурного наследия.