Для руин Королевского замка установили охранную зону

Для руин Королевского замка на Центральной площади в Калининграде установили охранную зону. Соответствующий приказ областной службы госохраны объектов культурного наследия опубликован на портале правовой информации в четверг, 23 ноября.
Руины Королевского замка с 2011 года признаны выявленным объектом культурного наследия. В границах охранной зоны запрещается в числе прочего капитальное строительство, проведение земляных и строительных работ, а также ведение хозяйственной деятельности, «противоречащей требованиям обеспечения сохранности» руин. Приказ вступает в силу в течение десяти дней после официального опубликования.В 2022 году открытую часть руин законсервировали методом «повторного погружения в грунт». Развалины укрыли бентонитовыми матами, засыпали песком и засеяли газоном. На соседней территории сейчас ведутся работы по демонтажу Дома Советов. Власти сообщали, что впоследствии там планируют «скомпоновать» парк, смотровую площадку, пешеходные связи и «элементы застройки».