Для руин Королевского замка установили охранную зону

Для руин Королевского замка на Центральной площади в Калининграде установили охранную зону. Соответствующий приказ областной службы госохраны объектов культурного наследия опубликован на портале правовой информации в четверг, 23 ноября.



Руины Королевского замка с 2011 года признаны выявленным объектом культурного наследия. В границах охранной зоны запрещается в числе прочего капитальное строительство, проведение земляных и строительных работ, а также ведение хозяйственной деятельности, «противоречащей требованиям обеспечения сохранности» руин. Приказ вступает в силу в течение десяти дней после официального опубликования.