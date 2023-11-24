В кирхе Святого Адальберта прошло первое православное богослужение

В калининградской кирхе Святого Адальберта во вторник, 21 ноября, состоялось первое православное богослужение. Об этом сообщает РПЦ.



Священники провели молебен, посвященный архангелу Михаилу, в честь которого освящен храм, расположенный в здании бывшей католической капеллы.

Напомним, что основные работы по сохранению кирхи Святого Адальберта, расположенной на проспекте Победы, 41, завершились еще в феврале этого года.

Власти региона выделили из резервного фонда области 12,4 млн рублей на восстановление здания. Средства были направлены владельцу объекта — Калининградской епархии РПЦ.

Католическую капеллу Святого Адальберта в районе Кёнигсберга Амалиенау построили в начале ХХ века по проекту архитектора Фридриха Хайтманна. Во время Второй мировой войны кирха была повреждена, отмечается на сайте Prussia39. В послевоенные годы пристройку к ней разобрали на кирпич, основное помещение отдали под протезное предприятие.

С 1975 по 2019 год здание кирхи занимала магнитно-ионосферная обсерватория ИЗМИРАН, ныне — администрация Западного отделения исследовательского института земного магнетизма Академии наук Российской Федерации. Внутреннее помещение бывшей кирхи Святого Адальберта было перестроено и разделено на три этажа.

Фото: РПЦ