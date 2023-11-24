Владелец автосервиса в Калининграде получил пять лет колонии за избиение клиента битой

В Калининграде суд приговорил к пяти годам колонии 52-летнего владельца автосервиса за избиение клиента деревянной битой. Об этом сообщает областная прокуратура.



Как было установлено, в феврале текущего года между предпринимателем и 33-летним мужчиной возник конфликт из-за невыполненного в срок ремонта автомобиля. Во время ссоры владелец сервиса несколько раз ударил клиента битой по голове. В результате потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму.

В отношении бизнесмена было возбуждено дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. С мужчины также взыскали моральный вред в пользу потерпевшего в размере 400 тысяч рублей.