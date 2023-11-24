Горвласти сообщили, что не планируют менять брусчатку на асфальт при капремонте до 2025 года

Калининградские власти не планируют снимать брусчатку и менять ее на асфальт при капремонте городских улиц до 2025 года. Об этом сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николай Уханов в ответе на запрос (он датируется 21 ноября) калининградского эксперта по исторической промышленной архитектуре Евгения Мосиенко (письмо есть в распоряжении «Нового Калининграда»). При этом, по словам Уханова, власти не отказались от капремонта улицы Радищева, где предполагается замена булыжной мостовой на асфальтовое покрытие.



«В настоящее время заключен муниципальный контракт No 0335300000223000850 с ООО „Вираж“ на работы по объекту „Капитальный ремонт ул. Радищева на участке от пр-кта Победы до ул. Вагоностроительной“ со сроком исполнения — 02.10.2024, — пояснил Уханов. — Иные мероприятия по капитальному ремонту улично-дорожной сети городского округа „Город Калининград“ с заменой брусчатого покрытия по на асфальтобетонное в рамках дорожной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. администрацией не планируются».

Уханов также отмечает проблемы дорожников, связанные с брусчаткой на дорогах с интенсивным автомобильным движением (в том числе на Радищева).

«Брусчатое покрытие по сравнению с усовершенствованным асфальтобетонным покрытием имеет более низкие показатели поглощения шума и коэффициент сцепления автомобильных шин с дорогой, — считает чиновник. — В связи со значительной интенсивностью большегрузного транспорта в направлении от проспекта Победы в сторону Правой набережной по брусчатому покрытию ул. Радищева, а также на основании обращений граждан, проживающих по ул. Радищева, о необходимости замены брусчатого покрытия на асфальтобетонное для снижения уровня шума и протокола измерений уровня шума от 15.04.2021 No 13817, подготовленного ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области“ принято решение о замене брусчатого покрытия по ул. Радищева на асфальтобетонное».