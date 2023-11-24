Цена килограмма бананов в октябре впервые превысила 140 рублей

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В России зафиксировали резкий рост цен на бананы. По данным Росстата, средняя розничная цена за килограмм этих фруктов поднялась в октябре до 143,4 рубля. На это обратил внимание РБК. По сравнению с тем же периодом прошлого года стоимость бананов выросла на 47% — в октябре 2022 года средняя цена составляла 97,7 рубля за килограмм.

Как отмечает издание, для октября такой темп подорожания в годовом выражении стал самым заметным за доступный период наблюдения Росстата с 2000 года. В абсолютном выражении отметку в 140 рублей за килограмм средней месячной цены бананы преодолели впервые за время наблюдений ведомства. В прошлый раз заметный рост цен наблюдался в марте 2022 года: тогда в течение месяца бананы подорожали на 31,1% — с 97,3 в феврале до 128 рублей за килограмм в марте.

В Калининградской области килограмм бананов в крупных торговых сетях сейчас предлагается по цене в 140 рублей. По данным Калининградстата, в октябре средняя стоимость этих фруктов составляла в регионе почти 147 рублей килограмм. По сравнению с тем же периодом прошлого года она увеличилась на 16%.

Лидером роста цен среди фруктов в целом по России оказались апельсины: в октябре стоимость килограмма в рознице увеличилась почти на 80% год к году — до 209 рублей. Цены виноград выросли в среднем по стране на 48% (до 222 рублей за килограмм), на груши — на 45% (до 243 рублей), на лимоны — на 40% (до 195 рублей). Но такие значения в абсолютном выражении не рекордны, отмечает РБК.

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