Калининградца осудили за распространение порнографии и развращение несовершеннолетних

51-летнего жителя Калининграда признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия) и преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Следствием и судом установлено, что с июля по декабрь 2019 года мужчина в интернете вступил в переписку с тремя малолетними девочками в возрасте от 10 до 12 лет, проживающими в Челябинской области и Оренбурге. Зная, что дети несовершеннолетние, злоумышленник, тем не менее, присылал им интимные фото и вел непристойную переписку. Помимо этого, в мае 2021 года осужденный разместил в свободном доступе в сети видеозаписи порнографического содержания со своим участием.

Преступления выявлены УМВД России по Калининградской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Приговором Ленинградского районного суда города Калининграда осужденному назначено наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 10 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.