Недоделанную улицу Пугачева исключили из программы «Формирование современной городской среды»

Улицу Пугачева, где при ремонте дворов и тротуара вдоль домов № 3, № 5-7А, № 9 и № 11 подрядчик затянул сроки сдачи, исключили из программы «Формирование современной городской среды». Об этом в пятницу, 24 ноября, журналистам рассказала заместитель министра строительства и ЖКХ Калининградской области Мария Куклева.



«Они будут доделывать территорию за счет местного бюджета и средств собственников, — сообщила Куклева. — Мы были вынуждены исключить эту территорию, так как в установленные сроки подрядчик там работы не выполнил. Сейчас ведется претензионная работа с подрядчиком. Есть нарушения по срокам. Скорее всего, работы перейдут на следующий год».

Куклева добавила, что для жителей сумма софинансирования не изменится.

«Единственное, там не будет федерального и областного финансирования, только средства муниципального бюджета», — пояснила она.

Ранее «Новый Калининград» подробно рассказывал о проблемах, с которыми столкнулись жители улицы Пугачева. По их словам, ремонта и выделения субсидии жильцы добивались более 6 лет.