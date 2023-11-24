Правительство области анонсировало прямую линию с Алихановым

В среду, 29 ноября, состоится прямая линия с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Как уточняется в сообщении, задать вопрос главе региона можно уже сейчас на сайте openline.gov39.ru, а также в соцсетях правительства. Кроме того, обратиться с вопросом к Антону Алиханову можно будет и во время прямого эфира 29 ноября по телефону горячей линии 8 (800) 351-1-351.

Трансляция прямой линии будет осуществляться с 14:00 на официальном портале правительства Калининградской области, в официальных сообществах правительства региона в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на телеканалах «Россия 24» и «Запад 24», на «Радио России Калининград» (103,9 FM) и на сайте ГТРК «Калининград».