Суд решил, что управляющая компания должна перекрасить подъездные двери на ул. Офицерской

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Калининградка через суд заставила управляющую компанию восстановить прежний цвет дверей подъездов дома, перекрашенных без согласия жильцов. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Женщина обратилась в Центральный районный суд с иском к управляющей компании. Она указала, что в мае 2023 года она обнаружила, перекрашенные без согласия собственников помещений многоквартирного дома в красно-бурый цвет входные двери в подъезды дома по ул. Офицерской. Калининградка настаивала на том, чтобы входные двери в подъезд были качественно подготовлены к покраске и перекрашены в исторически сложившийся цвет — шоколадно-коричневый.

Представитель управляющей компании в судебном заседании возражал против данных требований. Он указал, что УК выполнила работы по покраске входных дверей в единый цвет. Двери находятся в исправном техническом состоянии, окрашены двумя слоями краски.

В свою очередь, суд установил, что собственники помещений дома не принимали решений об изменении его фасада, изменения в паспорт фасада МКД не вносились, а поэтому работы по изменению цвета дверей проведены в нарушение требований законодательства.

Решением суда на управляющую компанию возложена обязанность перекрасить входные двери в подъезды в многоквартирном доме по ул. Офицерской в цвет Ral 8017 в месячный срок со дня вступления решения суда в законную силу. Кроме того, с управляющей компании в пользу истицы взысканы почтовые расходы в сумме 231 рубль, расходы на фотографии в сумме 180 рублей, расходы по оплате услуг представителя в сумме 10000 рублей. Решение не вступило в законную силу.

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