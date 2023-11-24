Суд решил, что управляющая компания должна перекрасить подъездные двери на ул. Офицерской

Калининградка через суд заставила управляющую компанию восстановить прежний цвет дверей подъездов дома, перекрашенных без согласия жильцов. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Женщина обратилась в Центральный районный суд с иском к управляющей компании. Она указала, что в мае 2023 года она обнаружила, перекрашенные без согласия собственников помещений многоквартирного дома в красно-бурый цвет входные двери в подъезды дома по ул. Офицерской. Калининградка настаивала на том, чтобы входные двери в подъезд были качественно подготовлены к покраске и перекрашены в исторически сложившийся цвет — шоколадно-коричневый.

Представитель управляющей компании в судебном заседании возражал против данных требований. Он указал, что УК выполнила работы по покраске входных дверей в единый цвет. Двери находятся в исправном техническом состоянии, окрашены двумя слоями краски.

В свою очередь, суд установил, что собственники помещений дома не принимали решений об изменении его фасада, изменения в паспорт фасада МКД не вносились, а поэтому работы по изменению цвета дверей проведены в нарушение требований законодательства.

Решением суда на управляющую компанию возложена обязанность перекрасить входные двери в подъезды в многоквартирном доме по ул. Офицерской в цвет Ral 8017 в месячный срок со дня вступления решения суда в законную силу. Кроме того, с управляющей компании в пользу истицы взысканы почтовые расходы в сумме 231 рубль, расходы на фотографии в сумме 180 рублей, расходы по оплате услуг представителя в сумме 10000 рублей. Решение не вступило в законную силу.