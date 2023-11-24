Власти Калининграда ищут подрядчика для сноса немецкого дома на улице Красной

Власти ищут подрядчика для сноса признанного аварийным довоенного дома на улице Красной, 284-286 в Калининграде. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.



Потенциальному подрядчику предстоит разрушить кирпичную трехэтажную постройку, демонтировать подземные коммуникации, засыпать котлован и вывести строительный мусор.

Прием заявок осуществляется до 30 ноября, электронный аукцион планируют провести 1 декабря. На выполнение всего комплекса работ подрядчику отводят 12 дней.

Напомним, если жилые аварийные дома расселяются и сносятся за бюджетные средства, то в такой случае на их месте нельзя возводить иные постройки. Например, на месте признанного аварийным дома по ул. Станочной, 2-8 решили разбить сквер.