В минздраве признали, что в Калининградской области осталось всего три детских эндокринолога

В минздраве признали, что в Калининградской области осталось всего три детских эндокринолога
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В медицинских учреждениях Калининградской области осталось всего три детских эндокринолога. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщила пресс-служба регионального минздрава, отвечая на вопрос калининградки на странице губернатора Антона Алиханова «ВКонтакте».

«Подскажите, когда в конце концов будут детские врачи эндокринологи? — написала горожанка. — Почему я должна идти платно, чтобы подкорректировать дозу инсулина ребёнку? Иначе не выдадут больше инсулина, а ему не хватает той дозы, что выписали три месяца назад. Я просто в шоке».

«Да, детских эндокринологов в регионе пока всего три: два — в Городской детской поликлинике и один — в Детской областной больнице, — ответили на вопрос представители минздрава. — Укомплектованием штата сотрудников, по закону, занимаются непосредственно лечебные учреждения, а не ведомство. Поэтому руководство указанных учреждений также ведет активную работу по привлечению специалистов по региональной кадровой программе, в том числе детских эндокринологов».

В министерстве уточнили, что к январю один из педиатров Городской детской поликлиники должен пройти обучение с получением сертификата по детской эндокринологии. Кроме того, в этом году, как уверяют в министерстве, один из выпускников мединститута был направлен в целевую ординатуру.

«Вернется в Городскую детскую поликлинику по окончании обучения через два года», — добавили в минздраве.

Напомним, что в начале октября министр здравоохранения области Александр Кравченко признал, что ситуация с кадрами в сфере здравоохранения региона «довольно тяжелая», но при этом властям «удается сохранять положительный баланс по медицинскому персоналу».

В 2023 году в Калининградской области значительно вырос дефицит медицинских работников в госучреждениях. Согласно предоставленным чиновниками данным, в регионе не хватает 1 697 медицинских работников. Больше всего область нуждается в реаниматологах и анестезиологах — 77 специалистов, акушерах-гинекологах — 74 вакантных должности, а также терапевтах — 52 свободных места. Помимо этого в областных медучреждениях не хватает хирургов, сотрудников скорой помощи, педиатров и неврологов.

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