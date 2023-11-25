Объем просроченных ипотечных кредитов в РФ в октябре достиг рекордных показателей

В России объем просроченных ипотечных кредитов в октябре достиг 75,6 млрд руб. Это является рекордным показателем, сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование «Скоринг Бюро».

В годовом выражении объемы просроченной ипотеки в октябре выросли на 7%. В сравнении с сентябрем 2023 года рост составил 0,2%. При этом число просроченных ипотечных кредитов составило 29,3 тыс. и снизилось год к году на 3% и на 0,6% — месяц к месяцу.

Как уточняется в исследовании, объем задолженности вырос из-за увеличения среднего размера долга на одного заемщика — с 2,3 млн руб. в 2022 году до 2,6 млн руб. в 2023 году.