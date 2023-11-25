Минстрой РФ: льготные ипотечные программы «будут в определенной схеме сохраняться»

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Льготные ипотечные программы «в определенной схеме» будут сохранены и после 1 июля. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин во время открытия экспозиции «Строим будущее» на выставке-форуме «Россия», пишет «Коммерсант».

«Во-первых, окончательно рано говорить, давайте поработаем до 1 июля. Во-вторых, льготные программы все равно будут в определенной схеме сохраняться. Вариантов пока много, но окончательного решения нет», — сказал Файзуллин.

Он добавил, что подготовка основных параметров льготной ипотечной программы для индивидуального строительства завершится до конца года, после чего их представят правительству. По мнению Файзуллина, программа льготной ипотеки в значительной степени поддержала строительную отрасль.

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