Минстрой РФ: льготные ипотечные программы «будут в определенной схеме сохраняться»

Льготные ипотечные программы «в определенной схеме» будут сохранены и после 1 июля. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин во время открытия экспозиции «Строим будущее» на выставке-форуме «Россия», пишет «Коммерсант».

«Во-первых, окончательно рано говорить, давайте поработаем до 1 июля. Во-вторых, льготные программы все равно будут в определенной схеме сохраняться. Вариантов пока много, но окончательного решения нет», — сказал Файзуллин.

Он добавил, что подготовка основных параметров льготной ипотечной программы для индивидуального строительства завершится до конца года, после чего их представят правительству. По мнению Файзуллина, программа льготной ипотеки в значительной степени поддержала строительную отрасль.