«Балтика» проиграла московскому «Спартаку»

«Балтика» проиграла московскому «Спартаку»
Фото пресс-службы ФК «Балтика»
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Калининградская «Балтика» проиграла московскому «Спартаку». Матч 16-го тура Российской премьер-лиги завершился со счетом 0:2. Встреча с игроками легендарного клуба прошла 25 ноября на «Ростех Арене» и стала первой за 25 лет в Калининграде.

Забитыми мячами в составе столичного клуба отличились Даниил Хлусевич и Квинси Промес — в каждом из таймов в ворота калининградцев было реализовано по одному голевому действию.

В настоящий момент «Балтика» занимает 14 место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.


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