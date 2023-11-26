В аэропорту «Храброво» задерживается прилет шести рейсов

В аэропорту «Храброво» утром в воскресенье, 26 ноября, задерживается прилет шести рейсов. Согласно данным онлайн-табло, по состоянию на 10:40 изменения в расписании затрагивают два рейса из московского Домодедово и один из Шереметьево. Кроме того, с задержкой прибывают два самолета из Екатеринбурга и один из Санкт-Петербурга.



На вылет задержан рейс в Шереметьево. По данным онлайн-табло, самолет авиакомпании Smartavia вылетит на 40 минут позже запланированного времени.