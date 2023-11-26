В аэропорту «Храброво» задерживается прилет шести рейсов

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В аэропорту «Храброво» утром в воскресенье, 26 ноября, задерживается прилет шести рейсов. Согласно данным онлайн-табло, по состоянию на 10:40 изменения в расписании затрагивают два рейса из московского Домодедово и один из Шереметьево. Кроме того, с задержкой прибывают два самолета из Екатеринбурга и один из Санкт-Петербурга.

На вылет задержан рейс в Шереметьево. По данным онлайн-табло, самолет авиакомпании Smartavia вылетит на 40 минут позже запланированного времени.

Как отмечает РБК со ссылкой на сервис «Яндекс.Расписание», на фоне атаки беспилотников в аэропортах Москвы задержали и отменили в общей сложности три десятка рейсов. Внуково и Домодедово утром 26 ноября приблизительно на 15 минут прекращали работу.

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