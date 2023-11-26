Власти: ограничить цены на номера в калининградских гостиницах невозможно

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Установить максимальный уровень цен на гостиничные номера в Калининградской области невозможно. Для их сдерживания следует строить больше кемпингов и глэмпингов круглогодичного использования. Такое мнение высказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в эфире Центра управления регионом в пятницу, 24 ноября. «К сожалению, установить некий максимум цен на гостиницы — это совершенно невозможно, потому что это рынок», — сказал чиновник.

Он отметил, что у большинства отелей на территории области «динамическое ценообразование». «Цена растет в зависимости от спроса. Чем больше спрос, тем выше становится цена. Это, скажем так, побочный эффект нашей востребованности, нашей популярности как туристического направления. Как с этим бороться? С этим бороться никак не нужно, на самом деле. Это просто реальное проявление конкуренции должно быть. Просто больше строить номеров, тех же самых кемпингов, глэмпингов круглогодичного использования, которые влияют на цену в отелях и ее снижают», — отметил Ермак.

Министр также высказал мнение, что уровень бронирования гостиничных номеров сегодня возвращается к параметрам 2019 года. «То есть мы всё-таки возвращаемся к такому раннему бронированию. И это тоже должно, безусловно, сказаться на снижении цен, но пока такого вот тренда нет. Все-таки цена в большей степени зависит, конечно же, от спроса», — добавил Ермак.

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По данным министерства по культуре и туризму, в летние месяцы загруженность гостиниц в Калининградской области составляла в среднем 78%. Основной спрос на размещение фиксировался в городах на побережье Балтики и в Калининграде. Как сообщал Андрей Ермак, в зависимости от категории цена составляла от 4,2 тысячи рублей за ночь в трехзвездочном отеле до 200 тысяч рублей за сутки в пентхаусе пятизвездочной гостиницы в Калининграде.

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