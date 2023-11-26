В Калининграде выставили на торги здания котельной на ул. Дюнной

Администрация Калининграда продает здания котельной по улице Дюнной, 18 в Московском районе и участок под ними. Аукцион объявлен на сайте ГИС Торги.



Как следует из документации к тендеру, на продажу выставлены здания котельной, мазутного хозяйства, двух насосных станций и газораспределительного пункта. Строения расположены на земельном участке с кадастровым номером 39:15:140804:83, площадь которого составляет 23 306 кв. м.

«Приватизация муниципального имущества осуществляется путём проведения открытого аукциона в электронной форме», — говорится в информационном сообщении. Начальная цена продажи составляет 65,7 млн рублей. Итоги аукциона планируют подвести 18 декабря.

К тендеру прилагается распоряжение от 1 ноября 2023 года, из которого следует, что торги организованы в соответствии с программой приватизации муниципального имущества Калининграда. В нем также указано, что в границах земельного участка, на котором находятся здания, частично расположена действующая тепломагистраль «РТС Дюнная».