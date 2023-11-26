Производители прогнозируют рост цен на говядину к Новому году

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К Новому году говядина подорожает в России еще минимум на 7-10 процентов. Такой прогноз дал гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк «Парламентской газете».

Он отметил, что в стране примерно с 2010 года сокращается поголовье крупного рогатого скота. Это связано с закрытием малых и средних предприятий, а также с соотношением молочного и мясного производства. По словам Костюка, в России сейчас на одну мясную корову приходится шесть молочных.

«Сейчас мы пришли к тому, что производство говядины — единственная отрасль, которая так и не смогла закрыть или хотя бы сколько-нибудь серьезно сократить потребность в импорте. Мы до сих пор завозим от 280 до 320 тысяч тонн импортной говядины в год, что составляет не менее 20 процентов от общего объема производства», — добавил гендиректор Национального союза производителей говядины.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ отметил, что издержки производителей существенно выросли. В числе причин он назвал изменение валютного курса, рост кредитных ставок, транспортных и энергетических тарифов, а также увеличение цен на корма и ветпрепараты. При этом Шелищ обратил внимание, что с начала года цена говядины в России выросла, по данным Росстата, на 5,9%, в то время как свинина подорожала на 14,4%, курятина — на 29,7%.

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