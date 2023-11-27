Горвласти заказывают аудиогид по Калининграду за 2,4 млн рублей

Городские власти ищут подрядчика для разработки и изготовления аудиогида по Калининграду за 2,4 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



Согласно техническому заданию, победитель торгов должен будет изготовить комплект медиа-материалов с информацией о достопримечательностях Калининграда. В него должен входить записанный профессиональным диктором аудиоматериал с описанием каждого объекта на русском языке продолжительностью не менее двух минут, а также текст и фото для размещения на сайте городской администрации. Тексты для аудиороликов должны быть подготовлены в историко-хронологическом порядке с указанием значимых имён, фактов и дат. В списке достопримечательностей 45 объектов, включая руины королевского замка, музеи, мосты и памятники.

Кроме того, подрядчику предстоит изготовить и установить на объектах таблички из матового закалённого стекла с гравировкой текста и QR-кодом. На них должно быть название объекта на русском и английском языках, а также краткое описание. QR-код должен содержать гиперссылку для перехода на сайт горадминистрации.

Заказчиком выступает МБУ «Управление капитального строительства». Заявки на участие в торгах принимаются до 1 декабря. Подрядчика должны определить 5 декабря. Работы планируют завершить до конца года.