Калининградцев предупреждают об опасности катания с горки в Центральном парке

Жителей Калининграда предупреждают об опасности катания на горке в Центральном парке культуры и отдыха. В Дирекции ландшафтных парков призывают посетителей быть осторожными.



«Если уж вы катаетесь, соблюдайте хотя бы минимальные правила, чтобы сберечь свое здоровье и здоровье своих детей», — рекомендует учреждение в своем Telegram-канале. В дирекции поясняют, что не следует катать маленьких детей рядом со взрослыми. Необходимо внимательно следить за направлением движения, скатившись, сразу уходить в сторону и подниматься вверх сбоку горы. Родителей просят ловить детей внизу горки.

«Будьте крайне осторожны с „ватрушками“: ежегодно из-за них гибнут дети. Помните, вся ответственность за вашу безопасность во время катания лежит только на вас!» — обращают внимание в Дирекции ландшафтных парков.

В учреждении добавили, что горки в Центральном парке и Макс-Ашманн-парке являются частью паркового ландшафта, который имеет статус объекта культурного наследия. «Менять ландшафт этих территорий запрещено законом. Есть ГОСТы, регламентирующие конструктив искусственно сделанных горок для катания. Но ГОСТов, регламентирующих обустройство „диких“ мест для катания, просто не существует», — добавили в дирекции.