К Новому году запускают дополнительные поезда в Калининград из Москвы и Петербурга

В канун Нового года и на период праздничных каникул будут курсировать дополнительные пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе КЖД.

Дополнительные поезда № 147/148 сообщением Москва — Калининград, будут отправляться из Калининграда 22, 24, 29 декабря, 3, 4 и 8 января, из Москвы — 23, 25, 30 декабря, 4, 5 и 9 января.

В Санкт-Петербург из Калининграда доппоезда № 79/80 будут отправляться 21, 25, 29 декабря, 4, 8 января. Из Санкт-Петербурга — 23, 27 декабря, 2, 6, 10 января.

Напомним, «Аэрофлот» на новогодние праздники ввёл 67 дополнительных рейсов в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга.