К Новому году запускают дополнительные поезда в Калининград из Москвы и Петербурга

Все новости по теме: КЖД

В канун Нового года и на период праздничных каникул будут курсировать дополнительные пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе КЖД.

Дополнительные поезда № 147/148 сообщением Москва — Калининград, будут отправляться из Калининграда 22, 24, 29 декабря, 3, 4 и 8 января, из Москвы — 23, 25, 30 декабря, 4, 5 и 9 января.

В Санкт-Петербург из Калининграда доппоезда № 79/80 будут отправляться 21, 25, 29 декабря, 4, 8 января. Из Санкт-Петербурга — 23, 27 декабря, 2, 6, 10 января.

Напомним, «Аэрофлот» на новогодние праздники ввёл 67 дополнительных рейсов в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter