В Калининградской области за год выросла доля безработных со средним общим образованием

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В Калининградской области в III квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 существенно выросла доля безработных граждан, имеющих среднее общее образование. Сейчас безработные этой категории составляют практически треть от всех нетрудоустроенных граждан, годом ранее показатель держался на уровне 17,6%. Структуру безработного населения региона проанализировал Калининградстат.

В области официально не трудоустроены 16,8 тыс. человек. Порядка 24% из них имеют среднее профессиональное образование, 20,8% — высшее. Начальное профессиональное образование у 13,5% безработных, основное общее — у 11%.

Более трети нетрудоустроенных калининградцев находятся в возрасте 30 — 39 лет. Мужчины в среднем тратят на поиск работы 3,9 месяца, женщины — на два месяца больше. При этом более половины граждан обращаются с этой целью к друзьям, родственникам и знакомым.

Под угрозой увольнения в Калининградской области находятся сотрудники 228 организаций. Цифра указана в пояснительной записке к проекту постановления Правительства РФ о внесении изменений в Программу социально-экономического развития региона.

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