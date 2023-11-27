В Калининградской области за год выросла доля безработных со средним общим образованием

В Калининградской области в III квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 существенно выросла доля безработных граждан, имеющих среднее общее образование. Сейчас безработные этой категории составляют практически треть от всех нетрудоустроенных граждан, годом ранее показатель держался на уровне 17,6%. Структуру безработного населения региона проанализировал Калининградстат.



В области официально не трудоустроены 16,8 тыс. человек. Порядка 24% из них имеют среднее профессиональное образование, 20,8% — высшее. Начальное профессиональное образование у 13,5% безработных, основное общее — у 11%.

Более трети нетрудоустроенных калининградцев находятся в возрасте 30 — 39 лет. Мужчины в среднем тратят на поиск работы 3,9 месяца, женщины — на два месяца больше. При этом более половины граждан обращаются с этой целью к друзьям, родственникам и знакомым.