В Калининградской области под угрозой увольнения находятся сотрудники 228 организаций

В Калининградской области существует высокий риск роста официальной безработицы. Это следует из пояснительной записки к проекту постановления Правительства РФ о внесении изменений в Программу социально-экономического развития региона. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.



«С начала 2023 года под угрозой увольнения находятся ‎3 926 работников в 228 организациях региона. Таким образом, риски высвобождения работников организаций высоки», — говорится в пояснительной записке. По состоянию на начало июня, отмечается в документе, на учете ‎в областной службе занятости населения находились ‎3 568 человек.

«Предлагается сохранить плановые значения показателя численности официально зарегистрированных безработных ‎в 2023-2025 годах, а в последующем периоде предусмотреть постепенное снижение показателя, который в 2030 году составит 4 тыс. человек», — указано также в пояснительной записке.

Ранее в администрации Калининграда заявляли, что город занял первое место по числу занятых на северо-западе России. Во втором квартале 2023 года безработица в Калининградской области составляла порядка 3%. По информации областных властей, на каждого безработного в регионе приходится 5 вакансий.

В целом по всей России уровень безработицы недавно обновил исторический минимум: в июле он составил 3% без исключения сезонного фактора.