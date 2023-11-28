Прошедшей ночью в Калининграде повторился температурный рекорд 34-летней давности

Температура воздуха прошедшей ночью в Калининграде опустилась до −11,7°С, повторив рекорд 1989 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Как уточняется в сообщении, до обновления рекордных показателей не хватило всего 0,1°С.

Также отмечается, что во вторник возможны сильные снегопады и формирование снежного покрова в Славске, Советске, Немане. На западном побережье — Светлогорск, Зеленоградск, Балтийск — осадки слабее, однако местами также могут быть снежные заносы и падение видимости.