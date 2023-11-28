«Россети Янтарь» объяснили проблемы с электроснабжением в Холмогоровке ростом потребления

В компании «Россети Янтарь» объяснили проблемы с электроснабжением в посёлке Холмогоровка Зеленоградского района активным ростом потребления электроэнергии, связанным с плотной застройкой последних лет. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе поставщика услуги.



Информация об отсутствии электроснабжения и отопления в части домовладений посёлка появилась в интернете, в результате чего областная прокуратура организовала проверку.

«26 ноября энергетики восстановили электроснабжение после технологического нарушения в сети 0,4 кВ. Специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении и провели необходимые работы. На время работ потребителей обеспечили электроснабжением от дизель-генераторов. С 12:08 27 ноября все потребители переведены на штатную схему и начали получать электроэнергию в полном объеме», — прокомментировали в пресс-службе компании «Россети Янтарь».

Также сообщается о том, что в настоящее время для повышения надёжности электроснабжения Холмогоровки энергетики реконструируют две линии 15 кВ, строят дополнительную воздушную линию 15 кВ протяженностью 8 км и три трансформаторные подстанции, а также перераспределяют нагрузки по сетям 0,4 кВ. Работы планируют завершить до конца года. В 2021 году энергетики заменили в посёлке трансформатор — с 250 на 400 кВА.