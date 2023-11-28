В России хотят в разы снизить предельное содержание спирта в мороженом и десертах

Минфин РФ предлагает существенно ограничить предельное содержание этилового спирта в мороженом и аналогичных замороженных десертах. Ведомство подготовило проект распоряжения, в соответствии с которым крепость алкогольного мороженого и десертов не должна будет превышать крепости кваса, ароматических или пряных сиропов — 1,2%, пишет «Интерфакс».

«Сейчас крепость замороженных десертов достигает 7-10%, как в слабоалкогольных напитках. При этом распространение алкогольного мороженого не ограничено, так как продукт входит в перечень товаров-исключений списка спиртосодержащей продукции и не подпадает под действие закона о регулировании алкогольного рынка и установленных им ограничений. В результате алкогольное мороженое может свободно продаваться в парках и вблизи детских учреждений. Ограничений, запрещающих продажу подобных десертов детям и подросткам, нет», — объясняют свою инициативу в Минфине.

Ведомство предлагает ограничить до 1,2% предельное содержание этилового спирта в мороженом, взбитых замороженных фруктовых, плодово-ягодных, овощных десертах, шербетах, смесях для их приготовления, сладком пищевом льде.