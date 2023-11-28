Ушел из жизни историк Анатолий Бахтин

Ушел из жизни историк Анатолий Бахтин
Анатолий Бахтин. Фото: Государственный архив Калининградской области

Главный архивист Государственного архива Калининградской области Анатолий Бахтин ушел из жизни 28 ноября, сообщается на сайте учреждения.

«В Государственный архив Калининградской области он пришел почти 40 лет назад и все эти годы отдавал изучению истории нашего края. Имя Анатолия Павловича Бахтина знакомо очень многим, как профессорам университетов, так и любителям-краеведам не только Калининградской области, но и далеко за ее пределами, — отмечают сотрудники ГАКО. — Являясь непререкаемым авторитетом в вопросах истории Тевтонского Ордена, он щедро делился своими знаниями, выступая с докладами, давая консультации всем, кто к нему обращался. Анатолий Павлович — автор нескольких монографий, многочисленных публикаций. С фотоаппаратом он объездил всю Калининградскую область, фиксируя сохранившиеся памятники, виды городов и населенных пунктов, их жителей».

Среди книг Анатолия Бахтина — Vergessene Kultur («Забытая культура») о кирхах Калининградской области, «Замки и укрепления Немецкого ордена в северной части Восточной Пруссии», «Прусский след Ковчега завета», «Тевтонский орден» и др.

В Государственном архиве также отметили, что историк увлекался живописью. Несколько лет назад в ГАКО прошла выставка его работ. «В Государственном архиве Калининградской области начато формирование личного фонда Анатолия Павловича Бахтина, куда войдут все материалы, отражающие его многостороннюю деятельность», — сообщили сотрудники.

Прощание с Анатолием Бахтиным состоится 30 ноября в храме Архангела Гавриила (пр. Мира, 152) в 11:00.




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