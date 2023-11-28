Эксперт: средний возраст смерти ВИЧ-инфицированных калининградцев без терапии — 43 года

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Средний возраст калининградцев, не получавших терапию и умерших от ВИЧ, составил 43 года. Об этом заявил руководитель Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Николай Черкес в эфире радиостанции «Балтик Плюс» в понедельник, 27 ноября.

По словам руководителя центра, в России в целом показатель примерно такой же — 42 года. Он сообщил, что обычно люди, которые отказываются от терапии, потом обращаются в инфекционную больницу уже в тяжелом состоянии: «Это кахексия, это потеря веса, отказывают органы, это онкология уже. Это, значит, абсолютное поражение грибковой природой, целой группы заболеваний. Это токсоплазмоз, это пневмоцистная пневмония. Это страшное, тяжелейшее состояние», — сказал Николай Черкес.

Руководитель Центра-СПИД напомнил о существовании постконтактной профилактики. Это экстренный способ, применяемый в случае потенциально опасных ситуаций для медицинских работников, после незащищенных контактов и в других случаях, когда человек считает, что мог инфицироваться ВИЧ. Для получения терапии нужно в течении 72 часов после предполагаемого заражения попасть на прием к врачу-инфекционисту, который выпишет рецепт: «Очень мало. Очень мало. Два-три десятка, которые пострадали. Хотя на самом деле их, конечно, больше, и они просто скрывают эти случаи», — сказал Николай Черкес о количестве людей, прибегающих к постконтактной профилактике.

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