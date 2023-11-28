Калининградстат фиксирует в регионе существенное подорожание лекарств

За год в Калининградской области наблюдается значительный рост цен на лекарственные препараты. В октябре по сравнению с тем же периодом прошлого года цена на отечественный аспирин выросла на 48% — до 17,91 рубля. Как сообщает Калининградстат, этот препарат возглавил топ-5 наиболее подорожавших непродовольственных товаров в регионе.



На втором месте — цитрамон, стоимость которого увеличилась на 45%, до 39,53 рубля, на третьем — аскорбиновая кислота, выросшая в цене на 41%, до 28 рублей. По данным ведомства, за год также существенно увеличились цены на поливитамины — на 39% (только за сентябрь рост составил 11%), до 162,6 рубля, и Но-шпу — на 36,5%, до 476,2 рубля. В то же время в регионе подешевел Таурин. По сравнению с октябрем 2022 года цена на него снизилась на 15,3%.

Из других непродовольственных товаров ощутимое уменьшение стоимости фиксируется на тарированный цемент. По данным Калининградстата, упаковка весом 50 кг подешевела за год на 16,7% — до 726,7 рубля. Кроме того, в регионе снизились цены на стулья с мягким сиденьем (на 14,1%), телевизоры (на 14%) и мониторы для настольных компьютеров (на 12,8%).