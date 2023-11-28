В Калининграде намерены увеличить количество выделенных полос для общественного транспорта

В Калининграде выделенные полосы для общественного транспорта могут появиться еще на нескольких улицах. Об этом во вторник, 28 ноября, после оперативного совещания в мэрии города сообщил первый заместитель главы администрации Игорь Шлыков.



«Я бы не сказал, что это революция, но это та планомерная работа, которую мы по поручению главы делаем, — сообщил Шлыков. — Вы уже видели, что на Тополиной аллее появилась такая полоса. мы сейчас мониторим, насколько на ней соблюдают правила дорожного движения [автомобилисты] с точки зрения заезда на нее».

По словам Шлыкова, выделенка появится на части Ленинского проспекта и на Черняховского.

Напомним, что выделенная полоса на Тополиной аллее появилась в сентябре этого года. Тогда же власти сообщали, что тиражировать опыт они будут только в случае, если эффект от внедрения выделенки окажется положительным.