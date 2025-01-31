Стало известно, когда в Калининграде появятся новые «выделенки» для автобусов

Власти Калининграда намерены увеличить количество выделенных полос для общественного транспорта в 2025 году — «когда будут благоприятные погодные условия». О планах рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«Над чем работают сейчас мои коллеги в комитете транспорта? В проработке Ленинский проспект, улица Черняховского от „Пирамиды“ до ул. Сергеева и частично — отдельные участки на Московском проспекте. Актуальная проблема, над ней работаем. Когда будут благоприятные погодные условия, мы постараемся реализовать, нанести такого рода дорожную разметку для того, чтобы быстрее двигался общественный транспорт в нашем городе», — пообещала Дятлова.

Она также напомнила, что выделенные линии уже есть на Тополиной аллее, участке улично-дорожной сети около Южного вокзала, частично — на улице Железнодорожной.

Выделенная полоса на Тополиной аллее появилась в сентябре 2023 года. Тогда власти сообщали, что тиражировать опыт они будут только в случае, если эффект от нововведения окажется положительным. О планах обустроить «выделенки» на части Ленинского проспекта и ул. Черняховского стало известно в 2023 году.