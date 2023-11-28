С калининградского бизнесмена взыскали 3,5 млн незаконно полученной субсидии на разведение сома

Суд взыскал с предпринимателя ущерб, причиненный муниципалитету в результате мошенничества при получении субсидии на разведение африканского сома. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Как напомнили в ведомстве, в 2019 году гендиректор фирмы незаконно получил субсидию, предоставив фиктивные документы о затратах при строительстве установок для выращивания африканского сома. В результате мошеннических действий на счёт компании были перечислено 3,5 млн рублей, которые подсудимый похитил. Суд квалифицировал его действия по ч. 4 ст.159 УК РФ и приговорил к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев в колонии общего режима.

В свою очередь в Светловский городской суд обратился прокурор с иском, в котором просил взыскать с ответчика ущерб, причиненный преступлением. Решением суда с предпринимателя в пользу муниципального образования взыскано 3,5 млн рублей ущерба, а также государственная пошлина в размере 25 тысяч 700 рублей в доход местного бюджета. Решение не вступило в законную силу.