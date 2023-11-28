Горвласти выделяют более 15 млн рублей на навесы с качелями и подсветкой (фото)

Иллюстрации из проектной документации

Власти Калининграда планируют разместить на улицах города шесть навесов с качелями и подсветкой. На их приобретение выделено более 15 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Оборудование приобретают на средства целевого федерального гранта в рамках проекта по реализации туристического кода центра города. Заказчик — МБУ «Управление капитального строительства». В пресс-службе городской администрации сообщили, что самый большой навес планируют установить на ул. Эпроновской, ещё пять — на набережных Ветеранов и Карбышева.

Длина самого большого навеса с качающимися лавками, согласно техническому заданию, составляет порядка семи метров, высота и ширина — более трёх.

Заявки на участие в торгах принимаются до 5 декабря. Итоги аукционов подведут 7 декабря. Контракты должны быть исполнены до конца года.

Также в рамках туркода власти планируют разместить на улицах города фотозоны в виде ростовых почтовых марок за 8,9 млн рублей.