Реконструкцию улицы Красной и строительство улицы Лучинского могут закончить в следующем году

Реконструкцию улицы Красной в Калининграде могут не успеть закончить в этом году. Об этом во вторник, 28 ноября, после оперативного совещания в мэрии города журналистам сообщила глава администрации Елена Дятлова.



«На улице Красной готовность 95%, — заявила чиновница. — Выпал снег, активные работы там сейчас вестись не будут. Изменится погода, будет приниматься решение, можно ли выходить для завершения объекта. Объект у нас заканчивается в конце января следующего года. Если подрядчик выйдет за данные сроки без уважительных причин, за каждый день просрочки будут применены штрафные санкции».

Далее Дятлова уточнила, что речь идет о технической готовности объекта на 95%.

«Выполнять любой ценой и укладывать асфальт в снег и делать плитку мы не будем. Это тот подход, который идет по всем объектам. Позволит погода — будем выполнять в этом году, не позволит — уйдем в следующий год», — добавила она.

Дятлова также отметила, что аналогичная ситуация складывается по строительству улицы Лучинского — там, по ее словам, подрядчик выполнил работы в нижних слоях асфальта, а верхние слои уложит в течение первых четырех месяцев 2024 года.

«Там идет просрочка, не рассчитал подрядчик свои возможности и свои силы. Ничего страшного. В следующем году закончат», — добавила она.