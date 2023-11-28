Реконструкцию улицы Красной и строительство улицы Лучинского могут закончить в следующем году

Реконструкцию улицы Красной в Калининграде могут не успеть закончить в этом году. Об этом во вторник, 28 ноября, после оперативного совещания в мэрии города журналистам сообщила глава администрации Елена Дятлова.
«На улице Красной готовность 95%, — заявила чиновница. — Выпал снег, активные работы там сейчас вестись не будут. Изменится погода, будет приниматься решение, можно ли выходить для завершения объекта. Объект у нас заканчивается в конце января следующего года. Если подрядчик выйдет за данные сроки без уважительных причин, за каждый день просрочки будут применены штрафные санкции».
Далее Дятлова уточнила, что речь идет о технической готовности объекта на 95%.
«Выполнять любой ценой и укладывать асфальт в снег и делать плитку мы не будем. Это тот подход, который идет по всем объектам. Позволит погода — будем выполнять в этом году, не позволит — уйдем в следующий год», — добавила она.
Дятлова также отметила, что аналогичная ситуация складывается по строительству улицы Лучинского — там, по ее словам, подрядчик выполнил работы в нижних слоях асфальта, а верхние слои уложит в течение первых четырех месяцев 2024 года.
«Там идет просрочка, не рассчитал подрядчик свои возможности и свои силы. Ничего страшного. В следующем году закончат», — добавила она.Напомним, что ранее подрядчик (компания «Мосинжиниринг») обещал открыть движение по улице Красной к концу ноября. Отметим, что работы сопровождает скандал: в середине июля жители улицы Красной сообщали «Новому Калининграду», что подрядчик, занимающийся реконструкцией улицы Красной, повредил большое количество деревьев, ободрал кору, обрубил корни и причинил другой вред. Губернатор Антон Алиханов распорядился высадить на Красной взрослые деревья взамен поврежденных при ремонте. В начале октября власти решили дополнительно исследовать поврежденные деревья, предлагалось снести те из них, чья корневая система понесла критический ущерб во время строительства, «так как они могут упасть во время сезонных штормов». Первое дерево упало в середине октября.