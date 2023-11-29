Калининградские власти отказались от создания «дерева любви» для размещения свадебных замков

Калининградские власти отказались от создания арт-объекта, на котором бы новобрачные вешали памятные замки. О том, что от замков коммунальщики время от времени планово избавляются, во вторник, 28 ноября, после оперативного совещания в мэрии города журналистам сообщила глава администрации Елена Дятлова.



«Замки вешают, и коллеги регулярно их срезают, — сообщила глава. — Люди, которые вешают замки на перила, они же понимают, что это, наверное, только для красивых фотографий на память».

Елена Дятлова заметила, что срезанные замки «точно нигде не хранят», и что их, вероятнее всего, просто утилизируют.

Когда журналисты напомнили, что осенью 2017 года горвласти предлагали выбрать «Дерево любви», чтобы поставить его на острове Канта, глава администрации предложила переадресовать этот вопрос ее предшественникам.

«Нужно ли металлическое дерево, куда должны крепиться данные замки? Это будет сомнительный арт-объект», — ответила Дятлова.