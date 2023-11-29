Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения калининградца мигрантами

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения калининградца мигрантами
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за избиения калининградца группой мигрантов в одном из рейсовых автобусов. Как сообщает пресс-служба СК, информация о происшествии появилась в одной из социальных сетей.

«В комментариях в социальной сети сообщается, что 27 ноября текущего года в городе Калининграде группа мигрантов избила молодого человека на улице, — поясняют в ведомстве. — Пострадавший попытался укрыться в рейсовом автобусе, однако мужчины вывели его из общественного транспорта и продолжили наносить побои».

Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Калининградской области Дмитрию Бочарову возбудить уголовное дело, а также представить доклад об установлении обстоятельств происшествия и о результатах расследования.

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