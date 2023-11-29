Дятлова — о подрядчиках, укладывающих асфальт в снег: «Будем отрывать голову»

Городские власти выделили дополнительные средства на ямочный ремонт улиц Калининграда. Однако за их освоением власти будут пристально следить, особенно с учетом резко изменившихся погодных условий. Об этом во вторник, 28 ноября, после оперативного совещания в мэрии города журналистам сообщила глава администрации Елена Дятлова.



«Я дополнительно выделила порядка 50 млн рублей в лимитах этого года, чтобы сделать ямочный ремонт перед уходом в зиму. Если видите, что ямочный ремонт происходит в неблагоприятных условиях, сообщайте, пожалуйста. Мы оперативно будем отрабатывать с подрядными организациями», — обратилась Дятлова к журналистам.

Глава администрации отметила, что работы, при которых асфальт укладывается в снег, «естественно, приняты не будут».

«Мы выделили дополнительные деньги, чтобы не уйти в зиму с ямами. Эти денежные средства не являются обязательными к освоению, но мы должны ликвидировать аварийную ямочность, чтобы ямы не стояли всю зиму. Сообщайте, пожалуйста, будем отрывать голову», — добавила глава.

Отметим, что в начале августа горвласти дополнительно выделяли на ямочный ремонт 80 млн рублей. Ранее на содержание дорог общего пользования в Калининграде в 2023 году было выделено 256 млн рублей. По итогам обоих аукционов власти заключили контракт с ЗАО «Дорожно-строительное предприятие» (ДСП). В предыдущие годы аукционы по содержанию и ремонту дорог также выигрывала компания ДСП.