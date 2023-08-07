Власти Калининграда объявили торги по содержанию дорог на 80 млн рублей

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Власти Калининграда объявили анонсированный аукцион по выбору подрядчика для содержания дорог общего пользования в 2023 году. Согласно информации на портале госзакупок, начальная цена контракта составляет 80 млн рублей.

Заказчиком выступает муниципальное учреждение «Городское дорожное строительство и ремонт». Как следует из документации, победитель аукциона должен проводить ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, выполняя весь комплекс необходимых работ. «Содержание дорог должно обеспечивать безопасное движение пешеходов и транспортных средств независимо от погодных условий», — говорится в техзадании к тендеру.

Подрядчик должен будет выполнять работы по наряд-заданиям и аварийным заявкам городских властей. Контракт действует до 31 декабря 2023 года. Победителя аукциона должны определить 14 августа.

Ранее на содержание дорог общего пользования в Калининграде в 2023 году было выделено 256 млн рублей. По итогам аукциона власти заключили контракт с ЗАО «Дорожно-строительное предприятие» (ДСП). В предыдущие годы аукционы по содержанию и ремонту дорог также выигрывала компания ДСП.

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