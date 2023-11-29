Горвласти разрешили вырубить «неперспективную растительность» на ул. Емельянова под застройку

Администрация Калининграда выдала порубочный билет на «неперспективную древесно-кустарниковую растительность самосевного происхождения диаметром до 8 см» по ул. Емельянова. Речь об участке, расположенном у перекрестков с улицами Акварельная и Декоративная, следует из размещенной на сайте горвластей документации.



Согласно акту лесопатологического обследования, на территории под вырубку растут в основном малоценные породы (алыча, яблони, груши, осины и т.д.), но встречаются грабы и черешчатые дубы. Их состояние характеризуется как «ослабленное». Компенсационная стоимость взиматься не будет.

Кадастровый номер участка — 39:15:141717:2273. Ранее региональные власти выдали разрешение на строительство здесь 8-этажного дома. Разрешение на застройку и на вырубку получила компания «Специализированный застройщик „Астория“». Согласно данным ЕГРЮЛ, фирма принадлежит депутату регионального Заксобрания Юрию Самородову.